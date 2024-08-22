Умер советский артист Мунтян

Не дожил до юбилея: умер народный артист России
Фото: www.unsplash.com
Уход звезды стал трагедией для страны

Народный артист Российской Федерации, известный пианист и клавесинист Михаил Мунтян покинул этот бренный мир незадолго до девяностолетнего юбилея – на 89-м году. Что послужило причиной смерти знаменитого культурного деятеля, пока не сообщается. Скончавшийся маэстро был выдающимся музыкантом, внесшим значительный вклад в развитие классической музыки в нашей стране.

За свою долгую и успешную карьеру Мунтян прославился как виртуозный исполнитель, чье мастерство покоряло сердца не только российских, но и зарубежных слушателей. Покойная знаменитость виртуозно владел искусством исполнения как на фортепиано, так и на клавесине. Разнообразный и уникальный репертуар звезды стал важной частью культурного наследия нашей страны.

Коллеги и поклонники вспоминают Мунтяна как человека большой души, посвятившего свою жизнь музыке и искусству. Его уход стал настоящей трагедией для коллег, учеников, родных и многочисленных поклонников. Покойный сделал богатый вклад в развитие российской и мировой музыки.

К слову, ранее стало известно о смерти российского артиста, жизнь звезды оборвалась под Курском.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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