Многомиллионная армия поклонников проекта скорбит

На 84-м году жизни ушла из жизни известная американская актриса Бетти Бриджес. Печальными новостями поделилась западная пресса. Покойная знаменитость получила мировую славу благодаря участию в легендарном телесериале "Беверли-Хиллз, 90210". Этот проект нашел большое признание у российского зрителя.



Покойная артистка прославилась и другими ролями в кино, сериалах и мыльных операх, завоевав любовь зрителей благодаря участию во многих популярных проектах: "Скорая помощь", "Даллас" и "Дни нашей жизни". Эти работы принесли ей широкое признание далеко за пределами родных Соединенных Штатов Америки.

Причина смерти актрисы не разглашается, однако стало известно, что последние дни своей жизни она провела в хосписе, что может свидетельствовать о продолжительной болезни. Поклонники и коллеги вспоминают Бриджес как талантливую и преданную своему делу актрису, чьи образы запомнились и остались в сердцах миллионов зрителей.

Бетти Бриджес начала свою карьеру в 1960-х годах и на протяжении десятилетий оставалась востребованной актрисой, играя разнообразные роли на телевидении и в кино.

Поклонники и представители индустрии выражают глубокие соболезнования семье и близким актрисы, отмечая, что ее уход стал большой потерей для мира кино и телевидения.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти популярного российского артиста, который скончался спустя шесть дней после друга-актера, воевавшего под Курском.