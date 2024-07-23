Мужчина был мертв 45 минут и рассказал, что увидел на том свете

Таинственная история получила огромный резонанс

Американец Винсент Толман поделился жуткой историей, которая перевернула всю его жизнь. Мужчина целых 45 минут провел без признаков жизни и был признан скончавшимся. Однако внезапно счастливчик очнулся и спустя некоторое время сделал ряд удивительных заявлений.



Состояние мужчины резко ухудшилось после того, как он выпил большую дозу препаратов для атлетов сомнительного качества. Толмана обнаружили без каких-либо признаков жизненной активности. В итоге медицинские эксперты посчитали, что помочь пациенту уже невозможно. Парня даже положили в мешок для трупов.

Американец утверждает, что все происходящие с его телом события он видел со стороны. Затем, по словам мужчины, ему явилось некое существо по имени Дрейк. Таинственный пришелец препроводил погибшего мужчину в загробный мир. На небесах парню глазами других людей продемонстрировали все его дурные и хорошие поступки. После увиденного мужчина понял всю прелесть любви и милосердия.

Мужчина утверждает, что ему открылись все тайны мироздания, однако объяснить их словами невозможно. После путешествия американцу предложили закончить свой земной путь или все же вернуться к семье и жить дальше. Он выбрал второе и спустя три дня неожиданно начал подавать признаки жизни, после чего его ввели в медикаментозную кому.

К слову, ранее всплыло таинственное предсказание средневековой сивиллы Фригии для человечества.