Машкова рассказала о тоске по России

"Мне больно": Машкова взвыла от тоски по России
Мария Машкова. Кадр: YouTube.com
Актриса вспомнила, как ей нравилось работать в стране

Актриса Мария Машкова, которая отказалась ото всех российских заработков после 2022 года, утверждает, что сейчас ей приходится очень много работать, чтобы обеспечить жизнь себе и своим детям в США. Она жалуется, что счета приходят без остановки, поэтому приходится пробовать себя на всевозможные роли.

Машкова говорит, что сыграть американку она, конечно, не сможет. Зато ей подойдет амплуа какой-то иностранки. Например, француженки. При этом актриса не хочет до конца становиться американкой, поскольку до сих пор скучает по России. И работе в стране.

"Безусловно, мне грустно, мне больно, я скучаю", – взвыла она от тоски.

Артистка регулярно говорит, что также испытывает тяжелые эмоции из-за проблем в отношениях с отцом. Она пыталась наладить с ним контакт, но безуспешно. Сейчас, по ее словам, надежды на примирение практически не осталось, но несмотря на это, девушка периодически оставляет послания родителю в соцсетях, указывая, что его любит.

Ранее Машков высказался о возвращении сбежавших из России звезд. Он уверен, что однажды они поймут, какую ошибку совершили. И тогда придется решать, как стоит с ними поступить. При этом артист отметил, что верит в изменения любого человека к лучшему.

Источник: Вечерняя Москва
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