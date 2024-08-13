В Сети опубликовали фото зятя Владимира Машкова с макияжем и в платье

Жуткий видок мужчины вызывает недоумение

В социальных сетях активно обсуждают странную фотографию, сделанную в Соединенных Штатах Америки. Американский зять знаменитого российского артиста Владимира Машкова вышел на улицу в женском образе. Мужчина зачем-то напялил на себя платье, украсил уши длинными сережками и разрисовал лицо косметикой.



Как известно, популярному актеру не слишком повезло с родней. Его некогда любимая дочь Мария Машкова оказалась ярой ненавистницей российских властей, женщина сбежала в США и оттуда поливает нашу страну грязью. При этом несколько лет назад она связала себя узами брака с музыкантом Александром Слободяниковым.

Вместе с любимым артистка улетела из России. Молодой человек не только занимается музыкой, но и активно развивается в киноиндустрии. Александр интересуется режиссурой и ведет активную социальную жизнь. Вместе с супругой Слободяников принимал участие в забастовках сценаристов в США.

Фотографию именно с этого мероприятия начали активно обсуждать в социальных сетях. Для протестного шествия мужчина почему-то решил выбрать крайне странный образ – защищать права сценаристов Александр пришел в женском платье и в полном боевом раскрасе. На голове молодого человека красовалась диадема, спереди на платье выделялся огромный белый бант. У российских комментаторов такой видок мужчины вызвал недоумение.

К слову, недавно перепуганная Мария Машкова неожиданно бросилась за помощью к ФСБ.