Уехавшая в США Мария Машкова заявила о желании помириться с отцом-патриотом

Плюнувшая в Россию Машкова внезапно бросилась на шею опозоренному отцу
Владимир и Мария Машковы. Фото: соцсети
Артистка ведет себя непоследовательно

Известная актриса Мария Машкова оказалась в числе звезд, которые решили сбежать за границу и там попытаться построить жизнь заново. При этом актриса публично расплевалась с родной страной, постоянно выступает с антироссийскими заявлениями и буквально открестилась от отца-патриота актера Владимира Машкова. Но некие обстоятельства заставили звезду стремительно переобуться.

Многих удивило трогательное обращение Марии к опозоренному ее скандальными выходками отцу. Артистка неожиданно вспомнила о родственных чувствах и буквально бросилась на шею Машкову. В социальных сетях девушка заявила, что очень любит и скучает по отцу и мечтает наладить с ним отношения.

Актриса отметила, что даже разные взгляды на ситуацию, развернувшуюся на международной арене, не должны приводить к разрыву родственных связей. Несмотря на недопонимание, Мария надеется найти общий язык с родителем и восстановить связывавшие их узы.

"Даже если мы не согласны друг с другом, мне все равно хочется общаться с тобой, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы у нас были хорошие отношения", – заявила знаменитость.

К слову, недавно Мария Машкова неожиданно бросилась к ФСБ за помощью. Артистка публично обратилась к российским правоохранителям.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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