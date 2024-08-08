Машков высказался о возвращении сбежавших из России артистов

Машков заявил о прощении сбежавших из страны звезд
Владимир Машков. Фото: АГН "Москва"
Он выставил одно главное условие

Владимир Машков оказался в числе артистов, которые без тени сомнения поддержали решение России в феврале 2022 года. Спустя время он не отказался от своих взглядов, а, напротив, лишь сильнее убедился в собственной правоте. Знаменитость говорит, что сейчас его окружают люди, которые разделяют аналогичную точку зрения на происходящее.

Актер считает, что крайне важно в тяжелые периоды находится рядом с единомышленниками. Особенно когда России предстоит долгий путь в остаивании своей культуры. 

Что касается бежавших из страны звезд, то Машков говорит, что не видит какого-то раскаяния с их стороны. Но, вероятно, просто не пришло для этого время. Он выразил уверенность, что однажды они осознают свою потерю, и тогда придется решать, что с ними делать.

"Прощение – одна из составляющих православия. Но прощают тех, кто искренне кается", – указал артист.

Знаменитость отметил, что никогда не теряет надежды и верит в изменения каждого человека к лучшему. Со своей стороны Машков хочет подавать правильный пример того, как можно разделять судьбу своей Родины.

Для Владимира Машкова проблема уехавших звезд является еще и личной трагедией. Его дочь Маша отказалась работать в России и возвращаться в страну. До сих пор девушка не общается с отцом из-за разных политических взглядов. Ранее она заявила, что полностью порвала с ним все связи.

Источник: Аргументы и Факты

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