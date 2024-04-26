Мария Машкова окончательно разорвала отношения с отцом

Наследница окончательно расплевалась с Владимиром Машковым

Известная российская актриса Мария Машкова многим обязана своему популярному отцу Владимиру Машкову. Его известность в свое время помогла девушке стать знаменитой актрисой. Однако звездный родитель так и не дождался благодарности от своей наследницы. Напротив, недавно Машкова забила последний гвоздь в отношения с отцом.



Известно, что знаменитость давно проживает за границей. Машкова прочно обосновалась в Соединенных Штатах Америки и старается доказать, что является приверженцем исключительно западных взглядов. Артистка регулярно выступает с жесткими заявлениями в адрес России.

Поведение наследницы разочаровало ее именитого отца. Как известно, Владимир Машков выступает с четких патриотических позиций и абсолютно не согласен с дочерью. Недавно Машкова заявила об окончательном разрыве с отцом. Она подчеркнула, что больше никогда не хочет его видеть.

"Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас – нет", – призналась звезда.

Артистка объявила, что сохранит в памяти образ молодого двадцатипятилетнего отца – тогда родитель казался ей классным, усатым парнем, который ее восхищал.

К слову, недавно Мария Машкова договорилась до того, что сравнила нашу страну с Третьим рейхом.