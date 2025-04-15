Обидевшийся на русских Канье Уэст едва не подрался с актерами "Аноры"

Появились подробности случившегося

Российский актер Марк Эйдельштейн рассказал, как во время поездки в Голливуд он и Юрий Борисов случайно встретились с американским рэпером Канье Уэстом. Мимолетная беседа с артистом едва не обернулась для них потасовкой.

Звезда "Аноры" вспомнил, что однажды он с Борисовым спускался на лифте с 16 этажа отеля до первого, и на одном из них зашли два мужчины. Один из них сразу же начал оценивать внешний вид Юрия.

"Он так разговаривал, что сразу напряжение в лифте повисает. Я не понимают, кто это, не понимаю, что они от нас хотят. А главное Юра не понимает – когда Юра что-то не понимает, мне тревожно становится", – рассказал Марк.

Молодой актер попытался разрядить обстановку, сделав замечание, что тот стоит в одних носках. Но в итоге ситуация только ухудшилась. Собеседник начал заявлять, что одежда на Борисове была сделана по его дизайну, однако Юрий ответил, что все сшили русские.

"Русские украли дизайн моего худи. Это мое худи!", – привел артист возмущение неизвестного.

Эйдельштейн признался, что тогда все едва не дошло до потасовки. Он понимал, что в такой ситуации они точно не смогут выстоять против двух крупных американцев, но лифт открылся вовремя, неизвестный вышел в холл и посоветовал Борисову купить оригинальную вещь на его сайте. После этого оба актера поняли, что только что встретились с Канье Уэстом. По словам Марка, опыт беседы с рэпером был одним из самых напряженных в его жизни.