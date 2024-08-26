Немецкий депутат Котре назвал причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией

Тайную причину захвата Дурова раскрыли в Германии
Павел Дуров. Кадр: YouTube
За судьбой предпринимателя следит весь мир

Несколько дней назад информационное пространство разорвали новости о задержании основателя крупнейшего в мире мессенджера Telegram Павла Дурова. Бизнесмен был захвачен французскими правоохранителями сразу после приземления частного самолета. В прессе пишут, что мужчину обвиняют в терроризме, торговле запрещенными веществами и мошенничестве из-за отказа сотрудничать со спецслужбами. Однако тайную причину задержания Павла раскрыли в Германии.

Немецкий парламентарий Штеффен Котре обратил внимание, что в последнее время в западных СМИ громко зазвучали обвинения в адрес Telegram с утверждениями, что платформа стала убежищем для правых экстремистов и сторонников теорий заговора. Депутат от партии "Альтернатива для Германии" уверен, что за растущими нападками на сервис стоят политические интересы. По его мнению, главная причина задержания Дурова – борьба с оппозицией.

Котре считает, что на самом деле истинной причиной давления на Telegram является его позиция по безопасности данных пользователей. В прессе часто с негодованием пишут, что эта платформа в рамках защиты информации обеспечивает защиту прав в том числе и тех, кто находится в оппозиции к правящим режимам.

"Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым", – подчеркнул эксперт.

К слову, ранее телеведущий Андрей Малахов подвергся жесткой критике из-за детей Дурова.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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