Скопинский маньяк Виктор Мохов назвал размер своей пенсии

Десятки тысяч: раскрыт размер пенсии Скопинского маньяка Мохова
Фото: www.unsplash.com
Злодей неплохо устроился на свободе

Виктор Мохов, известный как Скопинский маньяк, раскрыл размер своей пенсии. Злодей провел 17 лет за решеткой за похищение и насилие над двумя девушками. В новом интервью Мохов сообщил, что после выхода на свободу он получает ежемесячные выплаты от российского государства в размере 20 тысяч рублей.

Мохов, чьи преступления вызвали широкий общественный резонанс, был освобожден в 2021 году после долгого тюремного срока. Несмотря на свой криминальный прошлый опыт, он утверждает, что ведет спокойную жизнь на свободе и не сталкивается с трудностями, связанными с финансами. Маньяк рассказал, что хорошую пенсию ему обеспечила приличная зарплата на заводе, там мужчина трудился до ареста.

Его признание о размере пенсии вызвало бурное обсуждение в Сети. Многие пользователи выражают недовольство тем, что человек, совершивший столь ужасные преступления, продолжает получать государственные выплаты.

К слову, ранее стал известен размер пенсии актрисы Людмилы Поргиной.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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