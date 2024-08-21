Скопинский маньяк Виктор Мохов назвал размер своей пенсии

Злодей неплохо устроился на свободе

Виктор Мохов, известный как Скопинский маньяк, раскрыл размер своей пенсии. Злодей провел 17 лет за решеткой за похищение и насилие над двумя девушками. В новом интервью Мохов сообщил, что после выхода на свободу он получает ежемесячные выплаты от российского государства в размере 20 тысяч рублей.



Мохов, чьи преступления вызвали широкий общественный резонанс, был освобожден в 2021 году после долгого тюремного срока. Несмотря на свой криминальный прошлый опыт, он утверждает, что ведет спокойную жизнь на свободе и не сталкивается с трудностями, связанными с финансами. Маньяк рассказал, что хорошую пенсию ему обеспечила приличная зарплата на заводе, там мужчина трудился до ареста.

Его признание о размере пенсии вызвало бурное обсуждение в Сети. Многие пользователи выражают недовольство тем, что человек, совершивший столь ужасные преступления, продолжает получать государственные выплаты.

К слову, ранее стал известен размер пенсии актрисы Людмилы Поргиной.