Лещенко объяснил, почему отказался от надбавки к пенсии

Знаменитость мог получить больше денег, чем простые россияне, но не стал подавать документы

Народный артист РСФСР Лев Лещенко утверждает, что у него небольшой размер пенсии – примерно как и у многих жителей московского региона. Всего от государства в качестве выплат 82-летний певец получает порядка 30 тысяч рублей, хотя мог бы зарабатывать в два раза больше. Как известно, в столице положены особые надбавки за почетные звания, и артист имеет право на дополнительные 30 тысяч рублей. Однако от них он решил отказаться.

Лещенко пояснил, что он старается особо не педалировать на тему пенсии, поскольку ему жаловаться не на что. Знаменитость продолжает активно выступать, зарабатывать деньги, поэтому и особой необходимости в пенсии у него нет. Он мог бы подать заявление на надбавку, но, по его мнению, есть люди, которые сильнее нуждаются в этой сумме.

При этом помощь со стороны столичной администрации Лещенко все же получает. Он рассказал, что некоторое время власти помогли ему с офисом для работы, и это для него в данной ситуации важнее, чем дополнительные выплаты в размере 30 тысяч рублей.

"Вы знаете, я пока не нуждаюсь так сильно. Не подавал никакой бумаги никогда и не буду подавать. Мне достаточно того, что имею", – подчеркнул певец.

Артист утверждает, что лучше прибавка к пенсии достанется пожилым актерам и эстрадникам, которым действительно может не хватать на достойную жизнь.