Пяти категориям россиян поднимут пенсию с 1 августа

Пяти категориям россиян поднимут пенсию с 1 августа
Фото: www.unsplash.com
Изменения коснутся внушительного числа граждан

С 1 августа в нашей стране будут повышены пенсионные выплаты. Приятные изменения для пожилых граждан коснутся внушительного количества человек. Об этом сообщил доцент Финансового университета при кабинете министров Российской Федерации Игорь Балынин.

В первую очередь, речь идет о лицах, которые работали в прошлом, 2023-м году. Как отметил известный эксперт, только это повышение коснется порядка восьми миллионов граждан.

Кроме того, в два раза увеличится фиксированная доплата к страховой пенсии для людей, которые получают выплаты по старости, а в июле отметили восьмидесятилетний юбилей.

В-третьих, будут повышены доплаты к пенсионным выплатам членов летных экипажей и задействованным в сфере угольной промышленности. Однако в этом случае будет отдельно рассматриваться выслуга в перечисленных должностях.

К четвертной категории граждан, которых с августа ждут приятные финансовые перемены, относятся лица, получающие накопительные пенсии. В-пятых, экономическое улучшение затронет также получателей срочных пенсионных выплат.

К слову, ранее российских пенсионеров с банковской картой предупредили о штрафе. За пожилыми людьми будут следить еще более внимательно.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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