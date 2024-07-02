Актер Панкратов-Черный озучил размер своей пенсии

Знаменитость назвал выплаты мизерными

Александр Панкратов-Черный признался, что получает 17 600 рублей от государства в качестве пенсионных выплат. По его словам, эта сумма является "смешной", поскольку на нее трудно нормально купить лекарств.

Актер отметил, что ему очень сильно помогает доплата от московской мэрии за звание народного артиста. Она составляет 30 тысяч рублей, благодаря чему его суммарная пенсия достигает 47,6 тысяч рублей. На эти деньги он уже может себе что-то позволить.

"У всех пенсия маленькая, а лекарства дорогие сейчас. Всем надо подлечиться, в санаторий съездить – а средств на это нет", – говорит он.

Панкратов-Черный говорит, что у многим актерам после пенсии не хватает денег на жизнь, поэтому они начинают искать заработок на стороне. Например, один его знакомый на старости лет решил заняться извозом. Работа опасная, но делать нечего. Поэтому он рад, что до сих пор находится в строю и мечтает получить новую роль в хорошем фильме.