Людмила Поргина рассказала о пенсии в размере 56 тысяч рублей

Поргина раскрыла размер своей пенсии
Людмила Поргина. Кадр: YouTube
Артистка решила быть откровенной

Знаменитая российская актриса Людмила Поргина поделилась с поклонниками информацией о том, какую пенсию ей выплачивает государство. Стоит отметить, что названная сумма является пределом мечтаний для многих простых российских пенсионеров.

Вдова легендарного советского артиста Николая Караченцова ежемесячно получает на свою карточку повышенную выплату. Благодаря надбавкам от столичной администрации общая сумма пенсионных выплат составляет порядка 56 тысяч рублей. Это весьма солидная пенсия, если сравнивать ее с обычными выплатами пожилым людям.

Поргина пояснила, что на такие внушительные выплаты могут рассчитывать только российские знаменитости московского масштаба. Местная администрация держит на особом контроле пожилых звезд и поддерживает их финансово.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник

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