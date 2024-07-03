Уехавшая в США дочь Машкова попросила ФСБ о помощи

Плюнувшая в Россию дочь Машкова бросилась к ФСБ за помощью
Мария Машкова. Кадр: YouTube
Артистка публично обратилась к российским правоохранителям

Некогда популярная в нашей стране актриса Мария Машкова оказалась одной из знаменитостей, которые не отличаются патриотическими взглядами. Дочь выдающегося артиста Владимира Машкова переехала в Соединенные Штаты Америки и оттуда регулярно поливает гадостями нашу страну. Удивительно, но недавно она решила обратиться за помощью к ФСБ.

Беглянка разместила публичное обращение в социальных сетях. Артистка заявила, что помощь российских правоохранителей требуется ей для борьбы с мошенниками. Мария утверждает, что некие злоумышленники от ее имени связываются с интернет-пользователями и пытаются выманить у них деньги.

Артистка выразила уверенность, что на ее страничку в социальной сети подписаны сотрудники ФСБ, которые якобы бдительно следят за плохим поведением Машковой, регулярно выступающей с критикой действий российских властей. Женщина в издевательской форме обратилась к стражам порядка и попросила их разобраться с киберпреступниками.

"Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением", – иронично заявила актриса.

К слову, ранее Мария Машкова забила последний гвоздь в гроб отношений со своим родным отцом.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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