Хабенский впервые высказался о новых должностях Машкова и Богомолова

Артист ответил на вопрос лаконично

В театральном мире произошли большие кадровые изменения – Константин Богомолов и Владимир Машков получили в руководство еще по одному крупному театру. На эту новость решил впервые отреагировать Константин Хабенский, который является худруком МХТ им. Чехова.

Артист решил быть немногословным и не высказываться на эту тему подробно. Свое мнение на эту тему он говорить не стал, отметив, что его коллегам доверили еще одно сценическое пространство в руководство не просто так.

"Кто это сделал, значит считает это правильным. Справятся, обязательно", – лаконично прокомментировал Хабенский.

При этом худрук рассказал, как обстоят дела в его театре. Он отметил, что недавно МХТ ездил с гастролями в Японию, спектакли были хорошо восприняты местной публикой, поэтому артисты готовятся отправиться в страну еще раз в следующем году.

В театральной среде новость о новых должностях Хабенского и Богомолова восприняли неоднозначно. Особенно досталось последнему режиссеру, которого часто критикуют за его подход к творчеству.

Ранее Бондарчук рассказал о страхе, который он испытал, увидев Хабенского за работой.