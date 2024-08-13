Борис Галкин заявил, что завистники довели до смерти его сына Владислава

Артист тяжело переживает потерю

Популярный российский артист Владислав Галкин покинул этот мир почти 15 лет назад, любимца публики не стало 25 февраля 2010 года. Его отец, заслуженный артист России Борис Галкин до сих пор не может смириться с потерей. В недавнем интервью убитый горем родитель рассказал о том, что, по его мнению, стало причиной смерти Владислава.



Борис подчеркнул, он не согласен с расхожим мнением о том, что время способно залечить любые раны. Даже по прошествии почти 15 лет артист сильно горюет из-за потери сына. На момент смерти Владиславу было всего 39 лет. Обстоятельства трагедии до сих пор до конца непонятны. Тело мужчины нашли в съемной московской квартире через два дня после того, как он умер.

Галкин подчеркнул, что незадолго до смерти его сын находился в очень подавленном состоянии. Борис уверен, что в гибели знаменитого артиста виноваты недоброжелатели и завистники. Галкин отметил, что когда появлялся на публике вместе с наследником, люди вокруг буквально сходили с ума, Владислава "чуть на части не рвали" – любовь народа была безграничной. Это сильно раздражало ненавистников.

"До смерти человека довели. Завистники были вокруг... Ему завидовали страшно. Успех не прощают очень многие", – высказал свое мнение о причинах смерти Владислава убитый горем отец.

К слову, недавно Борис Галкин обозвал сбежавшую Веру Брежневу одним емким словом.