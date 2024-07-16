Опубликованы детали завещания звезды "Зачарованных" Шеннон Доэрти

Актриса долго боролась с раком

Несколько дней назад информационное пространство разорвали новости о смерти знаменитой американской артистки Шеннон Доэрти. В России звезда пользовалась огромной популярностью – сериалы "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" в свое время смотрели все российские подростки. Теперь выяснились жуткие подробности завещания покойной.



Доэрти много лет вела отчаянную борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием, почти 10 лет артистка пыталась вылечиться от рака груди. К сожалению, в последние месяцы жизни знаменитость сильно сдала, метастазы пошли по всему организму. Шеннон скончалась на 54-м году жизни 13 июля.

Как выяснилось, артистка основательно подошла к подготовке к смерти. Она настояла на кремации тела. После этого останки должны быть смешаны с прахом любимой собаки и прахом отца. Кроме того, звезда запретила устраивать из ее похорон показательное траурное мероприятие. Доэрти заявила, что на прощании должны быть только те, кто на самом деле ее любили.

"Они придут, потому что это политкорректно, но не хочу, чтобы они плакали, а позже говорили украдкой: "Слава Богу, она уже мертва!", – рассказала артистка о ненавистниках.

Шеннон потребовала развеять смесь прахов в Малибу. Это было одно из самых любимых мест покойной, там она провела много счастливых дней с отцом и даже посадила вместе с ним дерево.

К слову, ранее стало известно о жуткой смерти актера цирка на глазах у сотен российских зрителей.