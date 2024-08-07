Артист Владимир Новицкий скончался на 47-м году жизни

Актер блистал в популярных сериалах

Очередная трагедия произошла в культурной сфере страны. Стало известно о внезапной смерти популярного российского артиста Владимира Новицкого. Любимцу зрителей было всего 46 лет.



Широкой публике знаменитость известна по своим блистательным ролям в популярных телесериалах. В послужном списке ныне покойной звезды работы в таких кинолентах, как "Глухарь", "Кодекс чести", "Анна Каренина" Шахназарова и других.

Сведения о неожиданной смерти артиста опубликованы на информационных ресурсах. При этом не сообщается, что стало причиной завершения земного пути знаменитости. В открытых источниках нет данных о том, что Новицкий чем-то серьезно болел.

Как бы там ни было, жизнь 46-летней звезды оборвалась. Прощание с известным артистом театра и кино состоялось накануне, 6 августа. Многочисленные поклонники, а также коллеги звезды скорбят вместе с его родственниками.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной советской артистки.