Артист Владимир Новицкий скончался на 47-м году жизни

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Очередная трагедия произошла в культурной сфере страны. Стало известно о внезапной смерти популярного российского артиста Владимира Новицкого. Любимцу зрителей было всего 46 лет.
Широкой публике знаменитость известна по своим блистательным ролям в популярных телесериалах. В послужном списке ныне покойной звезды работы в таких кинолентах, как "Глухарь", "Кодекс чести", "Анна Каренина" Шахназарова и других.
Сведения о неожиданной смерти артиста опубликованы на информационных ресурсах. При этом не сообщается, что стало причиной завершения земного пути знаменитости. В открытых источниках нет данных о том, что Новицкий чем-то серьезно болел.
Как бы там ни было, жизнь 46-летней звезды оборвалась. Прощание с известным артистом театра и кино состоялось накануне, 6 августа. Многочисленные поклонники, а также коллеги звезды скорбят вместе с его родственниками.
К слову, ранее стало известно о смерти популярной советской артистки.
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