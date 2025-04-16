Пи Дидди отказался признать свою вину по обвинению в торговле людьми

Пи Дидди отказался признать свою вину по обвинению в торговле людьми
Шон "Дидди" Комбс. Кадр видео
Знаменитости грозит суровое наказание

Шон "Дидди" Комбс отказался признавать свою вину по двум новым федеральным обвинениям, которые были поданы для рассмотрения в суд в апреле. Рэпера подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства.

В итоге Пи Дидди отказался признавать свою вину по всем обвинениям, предъявленным федеральными властями. Всего их пять: 

1. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.

2. Уголовный сговор.

3. Содействие проституции.

4. Сексуальное насилие, в том числе над несовершеннолетними.

5. Порча имущества.

На данным момент Комбс пребывает под стражей в течение семи месяцев. Все предполагаемые жертвы знаменитости утверждают, что были изнасилованы после того, как им подмешали в напиток наркотические вещества. Большинство из них пострадали во время скандальных вечеринок артиста, на которых присутствовали многие голливудские звезды, известные политики и бизнесмены.

Источник: Forbes

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