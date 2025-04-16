Бывшая жена Паши Техника отвергла обвинения в эскорте

Девушка объяснила, зачем снимала себя в откровенном виде

В Сети появились фотографии бывшей жены Паши Техника Евы Карицкой, на которых девушка была запечатлена без одежды и в пикантных позах. Некоторые снимки были помечены водным знаком популярного сайта по продаже интимного контента, из-за чего пошли слухи о ее работе в индустрии развлечений для взрослых.

Экс-супруга артиста отвергла подобные обвинения – по ее словам, она никогда не занималась эскортом, как об этом подумали люди. А откровенные фотографии на телефоне есть у многих, ничего криминального в этом она не видит.

По словам Евы, стыдно должно быть тем людям, которые распространяют такие публикации в общие массы. В особенности – взламывает страницы пользователей и крадет закрытые фотоархивы.

"Сливать личное это уже сюр полный. Отстаньте от меня уже", – написала она в соцсетях.

Карицкая отметила, что знает человека, который так с ней поступил, и намерена подать соответствующее заявление в полицию, чтобы обидчика наказали.