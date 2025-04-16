Родственница рассказала о подготовке Брухуновой к третьим родам

Татьяна Брухунова намерена родить Евгению Петросяну третьего ребенка. Об этом рассказала родственница жены известного артиста.

По ее словам, сейчас Татьяна занята медицинскими обследованиями. Она тщательно следит за здоровьем, регулярно сдает анализы и готовит свое тело к третьей беременности. Женщина утверждает, что супруга Петросяна всегда мечтала иметь многодетную семью.

"Сейчас самое время. Здоровье позволяет, Евгений Ваганович еще может поддержать", – поделилась она.

Родственница говорит, что артист тоже готов к прибавлению в семействе, но их желания немного отличаются: Петросян мечтает о третьей девочке, которую хочет назвать Беллой, а Брухунова хочет мальчика по имени Женя.

Сейчас у супругов есть двое детей: сын Ваган и дочь Матильда. Несмотря на слухи, что они появились на свет с помощью суррогатного материнства, Татьяна уверяет, что сама родила обоих наследников. Хотя с животом ее никто не видел.

Известный адвокат Александр Добровинский в одном из интервью намекал, что жена известного артиста из-за комплекса по поводу услуг суррогатной матери так сильно комплексовала, что даже носила накладной живот. После этого в Сети подумали, что речь идет о Брухуновой.

Ранее стало известно, что бывшая жена Петросяна Елена Степаненко уехала из России после развода.