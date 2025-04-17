Украинская журналистка опубликовала обращение Ван-Дамма к Путину

На Украине забились в истерике после слов Ван-Дамма о России и Путине
Жан-Клод Ван-Дамм. Фото: wikimedia.org
Публика напомнила, что ранее знаменитость придерживался другой позиции

Украинская оппозиционная журналистка Диана Панченко опубликовала старое видео, на котором актер Жан-Клод Ван-Дамм обращается к Владимиру Путину и признается в своих светлых чувствах. Артист захотел стать послом мира.

В своем обращении знаменитость признался, что постарается продвинуть российскую риторику. Он также хочет приехать в Россию, чтобы обсудить все подробности с главой страны и просто поговорить по душам. 

Ван-Дамм напомнил, как в 2010 году во время приезда в Сочи на прогулке его нога случайно коснулась ботинка Путина. Тогда актер и политик начали перестукивать друг друга в ответ до тех пор, пока глава России не сказал остановиться, объяснив это плохой приметой.

В этот момент рядом с артистом сидел украинский олигарх Александр Онищенко, который активно поддерживал звезду.

"Давайте поговорим. Никакой политики, только мир, спорт и счастье. Мы любим вас, он любит вас (указывает на Онищенко). Спасибо и огромный поцелуй России, и большой поцелуй Путину и его семье", – подытожил Ван-Дамм свое обращение.

Подобные слова вызвали настоящую истерику на Украине. Публика напомнила, что до этого актер выражал поддержку украинцам, зато теперь признается в любви к Владимиру Путину. За это народ потребовал жесткой реакции и отмены Ван-Дамма, который предпочитает сидеть сразу на двух стульях.

Источник: Telegram

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