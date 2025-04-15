Агутин сделал откровенное признание об алкоголизме среди звезд шоу-бизнеса

Певец решил рассказать все, как есть

Леонид Агутин откровенно признался, что проблема алкоголизма для многих артистов по-прежнему остается актуальной. В недавнем интервью он поделился наблюдениями о том, как сложно музыкантам сохранять контроль над собой в условиях гастрольной жизни и постоянных эмоциональных перегрузок.

По словам певца, алкоголь становится для артистов способом восполнить то особое чувство эйфории, которое возникает во время выступлений. Он объяснил, что на сцене человек словно производит "фермент удовольствия", к которому быстро возникает зависимость. После концертов, оказавшись без адреналина и зрительской энергии, многие стараются вернуть ощущение подъема с помощью спиртного.

Агутин отметил, что среди его коллег было много тех, кто не смог справиться с этой зависимостью. Некоторые из них уже ушли из жизни, другие – сумели остановиться, но путь к здоровой жизни оказался тяжелым. Он добавил, что особенно трудно людям бывает в гастрольные периоды, когда контроль ослабевает и происходят срывы.

"Две проблемы у хороших музыкантов: алкоголь и его отсутствие. Как лавировать между? С этим очень тяжело справиться", – обратил внимание знаменитый певец.

Артист признался, что и сам в молодости сталкивался с этой проблемой. Сейчас он смотрит на свое прошлое с пониманием, но добавляет: если бы мог, дал бы себе юному один совет – не пить все без разбора и держать себя в руках.

Ранее стало известно, что дочка Агутина пошла на шантаж ради квартиры.