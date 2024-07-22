СМИ сообщили о совместном отдыхе Гришаевой с Галкиным

Знаменитости провели время в ресторане

Известная актриса Нонна Гришаева в минувшие выходные отметила свое 53-летие. Заслуженная артистка России, родившаяся в Одессе, решила провести этот вечер в компании Дмитрия Галкина – старшего брата юмориста. На торжество он пришел вместе с женой, дочкой и сыном.

Гришаева, как только увидела гостей, сразу же поспешила нежно их обнимать. Знаменитость была очень рада видеть своих друзей. Кадры появились в соцсетях.

Утверждается, что день рождения Гришаева отмечала на берегу Эгейского моря в ресторане, куда доступ непривилегированным людям был закрыт. В соцсетях она не публиковала подробностей празднества, вероятно, стараясь сохранить все в тайне.

Известно, что не так давно Дмитрий Галкин стал фигурантом расследования по делу о хищениях в военной отрасли. В его московском доме прошли обыски.

В начале года Нонна Гришаева была госпитализирована из-за недомогания. У знаменитости были судороги неизвестного происхождения.