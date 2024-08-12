Церемония закрытия Олимпиады в Париже обернулась скандалом

Французов подозревают в поклонении темным силам

В Париже завершились летние Олимпийские Игры, которые стали самыми скандальными за последнее время. Сперва французы поразили публику своей пародией на "Тайную вечерю", потом возмутили состоянием реки Сена, поэтому и на церемонии закрытия они не могли не отличиться.

Новые разбирательства спровоцировал постер к закрытию Олимпиады. На нем был изображен горящий человек, спускающийся на землю и напоминающий собой Люцифера. Аналогию они увидели в картине французского художника Гюстава Доре к поэме "Потерянный рай".

Европейцев возмутило подобное использование образа. Они отмечают, что все согласовывал худрук Игр Томас Жоли в Елисейском дворце. И учитывая использование образа Христа на открытии, это выглядит настоящей бесовщиной.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram отметил, что организаторам удалось до самого последнего сохранить скандальную стилистику церемонии открытия.

"Образ Люцифера не дает покоя организаторам Олимпиады..." – написал он.

В Европе давно существует теория заговора, что многие вышестоящие чиновники являются представителями сатанистской веры. Например, в этом обвиняют и короля Британии Карла III, в чьем официальном портрете публика увидела образ поклонения темным силам.