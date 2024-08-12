Церемония закрытия Олимпиады в Париже обернулась скандалом

Церемония закрытия Олимпиады в Париже обернулась скандалом
Фото: Ibex73 / wikimedia.org
Французов подозревают в поклонении темным силам

В Париже завершились летние Олимпийские Игры, которые стали самыми скандальными за последнее время. Сперва французы поразили публику своей пародией на "Тайную вечерю", потом возмутили состоянием реки Сена, поэтому и на церемонии закрытия они не могли не отличиться.

Новые разбирательства спровоцировал постер к закрытию Олимпиады. На нем был изображен горящий человек, спускающийся на землю и напоминающий собой Люцифера. Аналогию они увидели в картине французского художника Гюстава Доре к поэме "Потерянный рай".

Европейцев возмутило подобное использование образа. Они отмечают, что все согласовывал худрук Игр Томас Жоли в Елисейском дворце. И учитывая использование образа Христа на открытии, это выглядит настоящей бесовщиной. 

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram отметил, что организаторам удалось до самого последнего сохранить скандальную стилистику церемонии открытия.

"Образ Люцифера не дает покоя организаторам Олимпиады..." – написал он.

В Европе давно существует теория заговора, что многие вышестоящие чиновники являются представителями сатанистской веры. Например, в этом обвиняют и короля Британии Карла III, в чьем официальном портрете публика увидела образ поклонения темным силам.

Источник: Telegram
По теме

Заявлено о предстоящем исключении одной страны из ЕС из-за России

Проблемы начались после упрощения выдачи виз россиянам

Что ждет Киев после полной потери Донбасса, раскрыли в Германии

Регион имеет важное стратегическое значение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей