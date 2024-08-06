Атлет получил щедрое предложение за интим после инцидента на Олимпиаде

Ему пообещали кругленькую сумму

Видео с выступлением французского прыгуна Антони Аммирати на Олимпиаде в Париже стало вирусным. Спортсмену не удалось заполучить медаль, но он сумел прославиться другим способом.

На отборе в финальный этап Аммирати не смог без проблем преодолеть планку в 5 метров 70 сантиметров – по высоте он прошел отлично, но случайно задел шест своим половым органом. Такое поражение стало для него невероятно обидным. Но, как говорят, где закрылась одна дверь – открылась другая.

Ставший в одночасье знаменитым француз получил щедрое предложение за свои особые физические достоинства. Компания, которая специализируется на развлечениях для взрослых, предложила ему 250 тысяч долларов, или 21,3 млн рублей, за то, что он снимет себя на камеру в откровенном виде.

Глава организации Дэрин Паркер заявил, что особого интима не потребуется – достаточно в течение часа демонстрировать свои ягодицы на камеру. Показывать половой орган не нужно.

"Если бы это зависело от меня, я бы наградил вас за то, что видели все остальные, за ваш талант ниже пояса", – заявил порноменеджер.

Аммирати не стал отвечать журналистам, что он думает по поводу предложения. При этом спорсмен отметил – он до сих пор расстроен из-за своих результатов на ОИ.