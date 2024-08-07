Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за аморальное поведение – откровенные фото

Девушка полностью лишена скромности

Грандиозный скандал разгорелся во время Летних Игр, которые проходят в Париже. Одну из участниц Олимпиады, известную пловчиху из Парагвая Луану Алонсо пришлось выгнать из Олимпийской деревни за аморальное поведение.



Двадцатилетняя красотка славится не только спортивными достижениями, но и роскошной внешностью, а также идеальным натренированным телом. Пловчиха очень любит мужское внимание и решила не отказывать себе в удовольствиях даже во время важнейших спортивных состязаний.

Известно, что Луану погнали из Олимпийской деревни после того, как она провела ночь в другом месте. Более того, девушка привыкла вести себя вызывающе и, как сообщают организаторы, отвлекала других спортсменов от подготовки к состязаниям.

Стоит отметить, что девушка действительно обладает ангельской внешностью и сексуальной фигурой. Ее социальные сети полны откровенных фотографий, которые вызывают восторг у мужчин. Звезда часто демонстрирует упругие ягодицы, пышный бюст и стальной пресс, чем приводит поклонников в состояние эйфории.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвели откровенные фотографии "самой сексуальной бездомной".