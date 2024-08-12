Триатлонистка пожаловалась на колючки в Сене

Спортсмены с трудом преодолели дистанцию

Оказалось, что обилие кишечной палочки было не единственной проблемой реки Сена на Олимпиаде. Триатлонистка Осеан Кассиньоль заявила, что в воде было много колючих растений, об которые большинство спортсменов изрезали себе руки.

По словам участницы заплыва, организаторы не приложили достаточно усилий, чтобы привести реку в нормальное состояние. Колючки вполне можно было срезать. Дополнительно пловчиха указала, что течение в районе мостов было очень опасное.

"Там тонут люди. Не каждый сможет вот так плыть против течения", – говорит она.

Кассиньоль утверждает, что гонка была невероятно изматывающей не только из-за особенностей дистанции, но и в моральном плане из-за состояния реки.

При этом французские организаторы заявляли, что спортсмены вполне будут в состоянии проплыть против течения Сены, однако им потребуется время, чтобы адаптироваться.

Известно, что некоторые триатлонисты оконфузились сразу после того, как преодолели водный маршрут на Олимпиаде.