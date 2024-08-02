Mash: российских спортсменов лишили выплат из-за медалей на Олимпиаде

Деньги получат только те, кто не смог поехать на Игры

Олимпийский комитет России отказался перечислять призовые выплаты российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде в Париже. Все из-за того, что они согласились выступать под нейтральным флагом.

В организации отметили, что деньги получат спортсмены, которые готовились принять участие в Играх, но не смогли получить к ним доступа. Размер компенсации составит от 150 до 500 тысяч рублей.

Всего в этом году на Олимпиаду отправилось 15 российских спортсменов. Они представляют себя в теннисе, вилосипедном, спорте, плаваннии на каноэ, спортивном плавании и прыжках на батуте.

До этого в России за получение медалей были положены многомиллионные выплаты. За бронзу давали 1,7 млн рублей, серебро – 2,5 млн, а за золото государство перечисляло 4 млн рублей.

При этом некоторые российские спортсмены ради участия в ОИ-2024 решились на смену спортивного гражданства. Как например тритлонистка Екатерина Шабалина, которая теперь выступает за Казахстан. Недавно девушка рассказала, что вышла из гонки за медали на этапе заплыва по Сене, поскольку нахлебалась воды и ей стало плохо.