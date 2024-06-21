Алексей Арестович* опроверг слухи о романе с Ксенией Собчак

Арестович* ответил на слухи о романе с Ксенией Собчак
Ксения Собчак. Кадр: YouTube.com
Политик выступил с заявлением

Экс-советник офиса лидера Украины Алексей Арестович* является одной из наиболее ярких фигур среди украинских политиков. Вокруг его персоны ходит немало слухов, недавно даже начали обсуждать его возможный роман с российской телеведущей Ксенией Собчак. Алексей лично ответил на распространившиеся сплетни.

Инициатором слухов об интрижке между Арестовичем* и Собчак выступил украинский телеведущий Дмитрий Гордон*. Недавно он публично объявил, что Алексея и Ксению связывают романтические чувства. Мол, два ярких и харизматичных человека воспылали жаркой страстью друг к другу.

Алексей ответил на сенсационные слухи. Пикантность ситуации добавил тот факт, что о романтических чувствах ему пришлось разговаривать непосредственно с Ксенией.

"Ваш коллега тут заявил, что мы с вами пара. Что вы об этом думаете, Алексей? И заодно приятно познакомиться", – обратилась к нему блондинка.

Украинский политик опроверг данное заявление и подчеркнул, что в последнее время ни один заголовок у Гордона* не обходится без его имени, так что именно заголовки статей Дмитрия Алексей уже считает своей "парой".

К слову, ранее Собчак залепили публичную оплеуху. С разгромной тирадой в адрес журналистки выступил телеведущий Отар Кушанашвили.

*внесены в перечень террористов и экстремистов

Источник: YouTube "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
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