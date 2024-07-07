Егор Крид опроверг слухи о романе с Загитовой

Поклонники знаменитостей заинтригованы

Некоторое время назад в социальных сетях начали активно обсуждать возможный новый роман известного сердцееда Егора Крида. Популярный певец пользуется большим успехом у представительниц прекрасного пола. Недавно артиста заподозрили в романтической связи с именитой спортсменкой.



Речь идет об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Дошло до того, что Криду пришлось оправдываться перед публикой. Он заявил, что со спортсменкой связан лишь нежной дружбой. Впрочем, некоторые поклонники не поверили заверениям певца.

Дело в том, что недавно 30-летний ловелас пригласил 22-летнюю фигуристку на свой день рождения. Спустя некоторое время Алину видели вместе с родственниками артиста в вип-ложе на его концерте. Эти обстоятельства многим кажутся подозрительными. Но звезды пока отнекиваются от романа.