Егор Крид опроверг слухи о романе с Загитовой

Крид ответил на слухи о романе с Загитовой
Егор Крид. Кадр: YouTube
Поклонники знаменитостей заинтригованы

Некоторое время назад в социальных сетях начали активно обсуждать возможный новый роман известного сердцееда Егора Крида. Популярный певец пользуется большим успехом у представительниц прекрасного пола. Недавно артиста заподозрили в романтической связи с именитой спортсменкой.

Речь идет об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Дошло до того, что Криду пришлось оправдываться перед публикой. Он заявил, что со спортсменкой связан лишь нежной дружбой. Впрочем, некоторые поклонники не поверили заверениям певца.

Дело в том, что недавно 30-летний ловелас пригласил 22-летнюю фигуристку на свой день рождения. Спустя некоторое время Алину видели вместе с родственниками артиста в вип-ложе на его концерте. Эти обстоятельства многим кажутся подозрительными. Но звезды пока отнекиваются от романа.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

В Британии раскрыли самую ужасную новость для ВСУ за последние 36 часов

Украина продолжает терять свои позиции

"Советская эскортница": раскрыта страшная тайна Лаймы Вайкуле

Певица превратилась в отъявленную русофобку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей