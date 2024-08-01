Маск ответил на вопрос, жив ли Байден

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В Америке народ продолжает обсуждение состояния здоровья президента Джо Байдена. После его болезни и выхода из предвыборной гонки ходили слухи, что политик находится при смерти. Белому дому пришлось их опровергнуть и срочно выпустить видео с живым лидером, который прогуливается перед журналистами и беседует с ними. Однако с тех пор дядя Джо особо не появлялся на публике.
На этом фоне снова обострились разговоры, что Байден скончался. Люди в Сети начали задавать соответствующие вопросы.
"А Байден вообще жив? Я имею в виду, что понимаю – он выбыл из гонки, но он все еще президент. Где же он?" – интересуются американцы.
Ответить на это решил Илон Маск, который также недоумевает – жив ли глава США или нет. Он поставил смайлик с человеком, пожимающим плечами, в своем посте.
Ранее СМИ сообщали о предсмертном состоянии Байдена из-за заражения ковидом. Медики утверждали, что президент вряд ли сможет пережить ночь.
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