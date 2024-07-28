Появились слухи об изменах принца Уильяма после обнаружения рака у Миддлтон

Появились слухи об изменах принца Уильяма после обнаружения рака у Миддлтон
Кейт Миддлтон и Уильям. Фото: Ian Jones / wikimedia.org
Подтверждений предательства монаршей особы пока нет

В королевском браке Уильяма и Кейт снова проблемы из-за слухов об его интрижке с маркизой Чолмонделей. Впервые они появились в 2019 году, потом обострились на фоне исчезновения Миддлтон, а недавно из британских СМИ пропали все упоминания возможного романа. Оказалось, что для принцессы на фоне ее борьбы с болезнью эти заявления являются большим ударом.

Поговаривают, что принц Уэльский несколько раз ужинал с предполагаемой любовницей в Норфолке, пока Кейт проходила лечение. Уильям старается убеждать всех, что просто дружит с Роуз Ханбери, хотя все предполагают иное. 

Источники сообщают, что принц категорически не хочет обсуждать свою личную жизнь с отцом, поскольку тот, как известно, изменял его матери. Для британского короля эта история стала серьезной травмой, поскольку общественность травила его из-за связи во время брака со всеобщей любимицей Дианой. И Уильям не спешит делиться с Карлом своими проблемами.

"Он не хочет расстраивать своего отца, пока тот проходит курс лечения от рака", – говорят осведомители.

При этом другие источники утверждают, что онкология, напротив, сплотила Кейт и Уильяма. Сейчас супруг во всем поддерживает принцессу и старается помогать ей в лечении, освободив значительную часть окошек в своем графике для семейного времени.

Источник: RadarOnline
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