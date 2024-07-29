"Непобедимая" дзюдоистка Абэ впала в истерику после проигрыша на Олимпиаде

Знаменитая чемпионка впала в истерику на Олимпиаде в Париже
Кадр TV Asahi
Девушка почти не проигрывала в своей спортивной карьере

Соревнования по дзюдо на Олимпиаде в Париже закончились трагично. У японской дзюдоистки Уты Абэ сдали нервы после того, как она неожиданно потерпела поражение на этапе 1/16 в категории 52 кг. Спортсменке даже потребовалась помощь из-за нестабильного психологического состояния.

Японку одолела дзюдоистка из Узбекистана Диера Кельдийорова. При этом 24-летняя Абэ в последний раз сталкивалась с поражением пять лет назад, когда проиграла француженке Амандин Бушар. Позже она отвоевала у нее победу в другом поединке. 

На фоне проигрыша Абэ начала рыдать, уткнувшись в мат. К ней подошел тренер, который стянул спортсменку с платформы, пока она в истерике кричала на весь зал. Девушка едва стояла на ногах от испытываемого потрясения.

В этот момент ее подбадривал тренер а также трибуны, которые кричали имя дзюдоистки в знак поддержки. Однако это не помогало ей прийти в себя, и спортсменке подозвали на помощь специалистов.

"Она выполнила великолепный прием. Я была брошена, не успев даже среагировать", – спустя несколько часов объяснила Абэ свое поражение журналистам.

Истерика с ней произошла из-за того, что она была невероятно сосредоточена на результатах Олимпиады и так много тренировалась, что не ожидала проигрыша. На фоне этого японка поторопилась ударить первой и поскорее завершить матч – это и стало ее главной ошибкой.

У Абэ есть серебро на ОИ в Токио, а также она четыре раза завоевывала титул Чемпиона мира по дзюдо.

Источник: Kyodo

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