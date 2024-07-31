На Олимпиаде в Париже впервые показали российский флаг

Не показать его попросту не смогли

Несмотря на недопуск и отказы от участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024, во время соревнования по плаванию неожиданно показали флаг России. При этом известно, что прошедшим допуск российским участникам строго запрещают использовать любую символику своей страны.

Инцидент произошел во время трансляции утренних состязаний, где перед началом заплыва традиционно показывают рекорды других спортсменов в предыдущие года. Правило МОК пришлось нарушить, поскольку иначе обойти его не вышло бы.

На экране появилась строка с именем российской спортсменки Евгении Чикуновой. Она установила рекорд в 2013 году на соревнованиях в России, а позже ратифицировала свой результат. Поэтому перед началом олимпийского заплыва все участники увидели, чего удалось достичь пловчихе из РФ не так давно.

При этом Чикунова сама отказалась принимать участие в Олимпиаде-2024. Решение она объяснила своими моральными и духовными приоритетами, а также своими убеждениями о действующей системе допуска спортсменов.

Журналисты полагают, что если бы пловчиха решилась отправиться в Париж, то наверняка заработала золотую медаль. До этого во время Кубка России она показала третий результат в истории состязаний.

Ранее стало известно об истерике японской дзюдоистки из-за неожиданного проигрыша на Олимпиаде.