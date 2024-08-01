Триатлонисты оконфузились после заплыва по Сене на Олимпиаде

Триатлонисты оконфузились после заплыва по Сене на Олимпиаде
Фото: Reuters
Многие из них почувствовали недомогание во время этапа

Участники соревнований про триатлону на Олимпиаде в Париже все отважились устроить заплыв по Сене. Несколько раз дату состязаний переносили из-за несоответствия показателей безопасности воды – в пробах находили кишечную палочку. Также после ныряния в реку с отравлением слегла француский министр спорта, а Макрон отказался искупаться, чтобы доказать ее безопасность.

Однако у олимпийцев особого выбора не было. Заплыв в бассейне был крайним вариантом, которого в МОК не хотели допускать ради большей справедливости итогов. В последствии некоторым спортсменам пришлось крайне тяжело – многие из них оконфузились как только вышли из воды.

Например, это произошло с канадцем Тайлером Миславчуком. Он пришел к финишу девятым и сразу же почувствовал недомогание – спортсмена вырвало в прямом эфире. После триатлонист признался, что его тошнило еще 10 раз, но заявлять, что дело в Сене, не стал.

"Я выложился по полной", – объяснил Тайлер свое состояние.

Бывшая российская спортсменка Екатерина Шабалина, которая теперь выступает за Казахстан, и вовсе сошла с дистанции. Однако она не стала скрывать, что причина кроется в загрязненной Сене. По ее словам, она несколько раз получила ногами по голове во время заплыва, из-за чего стала захлебываться водой. Сразу же спортсменка почувствовала недомогание. 

"Меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа", – говорит она.

В итоге ей пришлось обратиться за помощью к медикам, которые выписали все необходимые лекарства.

Источник: Sport24
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