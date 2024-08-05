SHAMAN анонсировал "меняющее ход истории" событие возле Кремля

"Победа скоро": SHAMAN сделал громкое предсказание о России
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Артист уже готовится к праздничному концерту

Певец SHAMAN, которого злопыхатели называют "марионеткой Кремля", а поклонники "настоящим патриотом", выступил с громким заявлением о победе. Артист сообщил, что написал новый альбом с таким названием – и пошел на это он не просто так.

SHAMAN утверждает, что представит свое творчество перед зрителями уже 22 августа – в День государственного флага России. 

"Событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить", – описал он предстоящий концерт.

В качестве промо своего нового альбома Ярослав проехал по столице на советской "Победе" 1957-го года. На ней было большими буквами наклеено название его пластинки.

"Победа России приближается. Победа скоро, очень скоро ждет всех нас", – предсказал артист.

Ранее он выступил со своим концертом-митингом перед зданием посольства США. Позже SHAMAN заявил, что выход Байдена из предвыборной гонки был связан именно с его акцией. Вскоре после этого стало известно, что Владимир Путин присудил ему звание Заслуженного артиста России.

Такое решение позже прокомментировал Захар Прилепин, который отметил, что в стране есть множество патриотичных творческих деятелей, которые заслуживают этого звания не меньше, а может и больше, чем SHAMAN.

Источник: Пятый канал
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