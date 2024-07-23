Критик Рудченко предрек SHAMAN судьбу Расторгуева

Раскрыто будущее SHAMAN после неожиданного решения Путина
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Стало известно, в каком случае знаменитость ждет неудача в карьере

Певец Ярослав Дронов стал Заслуженным артистом России спустя чуть больше пары лет с момента своей массовой популярности. Как пояснили в Кремле, артист "попал в яблочко" своим творчеством, поэтому Путин и принял такое неожиданное решение – ведь, согласно российскому законодательству, звание дают не ранее чем через 20 лет с начала творческой деятельности. Критик Павел Рудченко оценил, какое будущее ждет SHAMAN после этого.

Эксперт считает, что теперь артисту не нужно особо достигать чего-то в своем творчестве. Вероятнее всего, он просто выберет одну нишу и продолжит работать в ней, как делает лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев. Если же SHAMAN решит попробовать себя в чем-то новом – например, в поп-направлении, то вряд ли это принесет ему дополнительную любовь публики.

"Этот жанр ему не принес ни популярности, ни особого успеха. Он укрепился в патриотическом направлении, и на сегодняшний день это его конек", – отметил Рудченко.

Ранее Дронов устроил концерт-митинг перед посольством США после того, как его внесли в санкционный список России. Вскоре после этого события американский лидер Джо Байден принял решение выйти из гонки за кресло президента – SHAMAN связал это со своим представлением.

Источник: News.ru
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