Волочкова заявила о планах спеть дуэтом с SHAMAN

Артистка публично заявила о своем желании

Популярная российская танцовщица Анастасия Волочкова активно развивает себя в певческой карьере. Звезда выпускает треки и уже объявила о своем желании пойти значительно дальше. Танцовщица поделилась неожиданными планами на молодого талантливого певца Ярослава Дронова.



Артист, известный широкой публике под звучным псевдонимом SHAMAN, славится отличными вокальными данными и выступает на высоком профессиональном уровне. Впрочем, Волочкова считает, что ни в чем не уступает профессионалу и готова записать с ним дуэт.

"С SHAMAN – это, конечно, будет бомба! Потому что все, связанное с Анастасией Волочковой, – это все всегда в топе", – смело заявила балерина. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Анастасия особо подчеркнула, что является патриоткой своей страны, поэтому хочет работать только с теми, кто разделяет ее любовь к родине. В этом плане SHAMAN – идеальный кандидат.

К слову, ранее Анастасии Волочковой пришлось продать 22 квартиры из-за подлости возлюбленного.