SHAMAN повысил гонорар за корпоратив до 5 миллионов рублей

SHAMAN неожиданно задрал цены на корпоративы
SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Аппетиты артиста растут

Недавно популярный российский певец Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN, получил почетное звание народного артиста. После этого выяснилось, что молодой певец неожиданно решил заметно повысить стоимость своих выступлений на корпоративах.

Так, раньше талантливый исполнитель брал за свои выступления на частной вечеринке по 3 миллиона рублей. Теперь за удовольствие слушать модные композиции певца в приватной обстановке придется выложить 5 миллионов рублей.

Цены на выступления SHAMAN заметно выросли, однако его точно нельзя назвать самым дорогим исполнителем. Например, за корпоратив с фронтменом скандально известной группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым нужно выложить более 21 миллиона рублей. Для сравнения, пять лет назад Шнур готов был выступать за 19 миллионов.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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