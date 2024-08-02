Биограф рассказал о найденной в голове у Кейт Миддлтон опухоли

Сделали операцию: у Кейт Миддлтон нашли в голове опухоль
Кейт Миддлтон. Фото: The Trustees of the Natural History Museum / wikimedia.org
Ей незамедлительно оказали помощь

Согласно новой королевской биографии, принцесса Уэльская не выносит походов к врачу. За исключением родов, она старается не наведываться к медикам. Однако однажды, еще до обнаружения рака, ей пришлось перенести хирургическое вмешательство – в голове у будущей принцессы нашли опухоль.

Это произошло у нее во время учебы в колледже. Кейт сама обнаружила уплотнение слева рядом с линией роста волос и обратилась к родителям. После ее доставили в клинику и удалили новообразование.

С тех пор у Миддлтон остался шрам рядом с височной частью, которого она стесняется. Долгое время поклонники не понимали, откуда у принцессы такая отметина на голове, пока дворец не сделал официальное заявление о перенесенном хирургическом вмешательстве.

Сейчас Кейт продолжает свое лечение от рака. В последнее время она несколько раз выходила в свет все такой же сияющей как и до болезни. Однако на фоне болезни снова обострились слухи об изменах принца Уильяма, что, сообщают источники, сильно ранит принцессу.

Источник: Independent
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