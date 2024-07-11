Меган Маркл тайно обратилась к Кейт Миддлтон за помощью

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Источники сообщли, что Меган Маркл решила помириться с Кейт Миддлтон и испытывает сожаление из-за продолжительного раскола в королевской семье. Она готова сделать первый шаг, несмотря на то, что чувствует себя обиженной, пишет In Touch Weekly.
В последний раз Маркл виделась с Миддлтон в 2022 году на похоронах королевы Елизаветы. После актриса ни разу не возвращалась в Лондон даже в светеизвестий о раке у Кейт и Карла.
Источники уверяют – сейчас герцоги Сассекские поняли, что жизнь без королевской семьи и ее денег гораздо сложнее, чем казалось четырьмя годами ранее, когда они приняли решение сложить свои полномочия. Особенно это стало сюрпризом для Гарри, который ничего не знал о жизни в реальном мире.
На этом фоне Маркл тайно связывается с Кейт и умоляет о помощи. Она хочет прекратить вражду после того, как неоднократно делала выпады в ее адрес в публичном пространстве.
"Друзья Меган говорят, что она сожалеет о том, как все произошло, и она никогда не хотела причинить Кейт вреда", – делятся осведомители.
Особенно герцогиня старалась наладить отношения после известия о раке у Миддлтон. Она делилась с ней советами по оздоровлению и целебной диете, на что будущая королева отвечала сдержанно и вежливо. Принимать заботу Меган и распахивать ей свои объятия Кейт пока не спешит.
Ранее источники сообщили, что после недавнего выхода в свет впервые за полгода состояние Кейт Миддлтон резко ухудшилось.
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