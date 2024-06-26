Ясновидящая Ахметжанова рассказала о состоянии Кейт Миддлтон

За судьбой принцессы следит весь мир

Любимица британцев, принцесса Кейт Миддлтон недавно рассказала о том, что страдает от тяжелого онкологического заболевания. До этого знаменитость более полугода скрывалась от общественности. После объявления о страшном диагнозе принцесса решила продолжить играть в молчанку и не раскрывает подробности своего лечения. На этом фоне все чаще появляется информация из альтернативных источников.



Миддлтон не стала уточнять, какой конкретно орган поразила раковая опухоль. Впрочем, недавно в прессу просочились сведения о том, что Кейт страдает от рака толстой кишки. Об этом рассказывал королевский эксперт Марк Рош.

Заявление Роша подтверждают и специалисты по тонким материям. Так, знаменитая ясновидящая, финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова уверена, что на всю королевскую семью Великобритании навели страшную порчу. При этом основной удар пришелся именно на Кейт Миддлтон, которая стала частью семейства в 2011-м году. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

"Такое ощущение, как будто ей сделали порчу вуду. Потому что у нее полетели легкие и кишечник. У нее что-то с кровью стало. Скорее всего, она взяла карму рода", – заявила медиум.

К слову, ранее принцессу Кейт Миддлтон обвинили в хитром обмане. Некоторые считают, что представителильница венценосного семейства специально симулирует онкологию.