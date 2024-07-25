Принц Гарри послал письмо Кейт Миддлтон после ее недавнего выхода в свет

Он пытается достучаться до невестки в надежде повлиять на будущего короля

Принц Гарри вышел на связь с Кейт Миддлтон после того, как она посетила теннисный чемпионат Уимблдона 14 июля. Он отправил ей открытку, чтобы поздравить и сообщить, насколько сильно был рад ее видеть.

"Гарри смотрел Уимблдон и был в восторге, увидев, что Кейт выглядит такой сияющей", – делятся источники.

Принц был невероятно рад, что его невестка наконец начала появляться на публике на фоне своего лечения. Сейчас он всерьез задумывается о примирении с королевской семьей и верит, что его письмо могло помочь наладить мосты хотя бы немного.

Разлука с братом и его супругой, по словам осведомителей, дается Гарри тяжело. Он думал, что размолвка не станет такой серьезной помехой для их отношений, и теперь он ищет способ все исправить. Он полагает, что его жена играет в этом процессе ключевую роль: если Меган сможет связаться с Кейт и сказать, как сильно сожалеет обо всем, то это станет для Уэльсов положительным сигналом. Однако принц не хочет прямо указывать супруге, что делать.

Принц Уильям при этом придерживается строгой позиции, отказываясь прощать герцога Сассекского. И Гарри пытается в первую очередь достучаться до Миддлтон, поскольку она единственная, кто может заставить брата передумать.