Губерниев прокомментировал заплыв олимпийцев в Сене на фоне жалоб о грязной воде

Комментатор в своем репертуаре

В парижской столице продолжаются Летние Игры, при этом мероприятие мирового масштаба не обходится без громких скандалов. Так, в социальных сетях активно обсуждают состояние реки Сена, где вынуждены проходить испытания олимпийцы. Своим мнением по поводу происходящего поделился острый язык спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.



Стоит отметить, что многие критикуют высокий уровень загрязнения реки, в которой приходится плавать спортсменам. Некоторые тренировки даже переносили из-за неподходящего качества воды. Но, в конце концов, в Сене состоялся заплыв триатлонистов. В социальных сетях с юмором отмечают, что теперь спортсменам стоит быть особенно внимательными к своему здоровью, из-за грязной воды они могут подхватить инфекции.

Губерниев же относится к проходящей во Франции Олимпиаде более лояльно. Спортивный журналист подчеркнул, что организаторы Летних Игр прикладывают максимальные усилия для того, чтобы соревнования состоялись.

"Организаторы парижской Олимпиады делают все, чтобы соревнования были проведены. Молодцы", – подчеркнул он.

Дмитрий также обратился к российским интернет-пользователям с призывом перестать судачить по поводу грязной Сены и обратить больше внимания на проблему загрязнения российских водоемов.

К слову, ранее Дмитрий Губерниев угодил в большой скандал. Спортивного комментатора погнали из страны после резких слов о россиянах.