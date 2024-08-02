Пышный бюст дочки Брюса Уиллиса выпал из мини-бикини

Пышный бюст дочки Брюса Уиллиса выпал из мини-бикини
Брюс Уиллис. Фото: соцсети
Откровенная фотография восхитила мужчин

Популярные звезды и их наследники часто балуют публику откровенным контентом. Представительницы прекрасной половины человечества не стесняются выкладывать максимально горячие фотографии и показывать сокровенные части своего звездного тела. Так, яркая, летняя фотография дочки Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис произвела фурор в социальных сетях.

Красотка может похвастаться идеальной фигурой. Наследница голливудских звезд выросла очень привлекательной женщиной с пышными, чувственными формами. Скаут хорошо знает свои сильные стороны и с готовностью демонстрирует их публике.

На свежей фотографии красотка позирует в мини-бикини. Тонкая талия и наливная грудь привлекли особое внимание интернет-поклонников звездной наследницы. Тесный купальный костюм не смог скрыть от взоров фанатов пышный бюст девушки – женские прелести буквально вывалились из купальника на радость публике.

Фото: www.unsplash.com

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию популярной актрисы Екатерины Шпица. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

После тотальной ликвидации американского оружия на Украине в США сделали заявление

Американцы в ужасе от происходящего

"Выиграли войну": кандидат в президенты США неожиданно высказался о России

В Америке по-разному относятся к знаковым событиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей