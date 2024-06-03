Пышная грудь похудевшей Бони выскочила из топика - откровенное фото

Красотка заметно похорошела

Популярная телеведущая Виктория Боня огромное значение придает заботе о своем внешнем виде. Звезда скандальной телестройки "Дом-2" не стесняется рассказывать о том, на какие ухищрения идет ради сохранения молодости. Еще совсем недавно она в подробностях поведала о пластических операциях, которые помогли ей омолодиться.



Для того чтобы выглядеть привлекательно, очень важно следить за весом. Боне удалось избавиться от нескольких лишних килограммов – девушка сразу же решила поделиться с поклонниками результатами упорного труда над собой.

Красотка выложила горячую фотографию в откровенном наряде. Пышный бюст знаменитости буквально выпрыгнул из крошечного топика. Смелая 44-летняя звезда никогда не боялась демонстрировать самые сокровенные части своего тела – новое откровенное фото произвело фурор в социальных сетях.

К слову, ранее публика активно обсуждала горячий кадр с популярной актрисой Екатериной Волковой в главной роли.