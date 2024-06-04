Российская олимпийская чемпионка показала крепкую грудь и бедра – откровенное фото

Молодая красотка произвела фурор

Социальные сети наводнены яркими, откровенными фотографиями российских и зарубежных звезд. Молодые и зрелые красавицы не стесняются показывать окружающим самые сокровенные части своего тела. На этот раз отличилась именитая российская спортсменка Ангелина Мельникова.



Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, разумеется, является счастливой обладательницей идеальной фигуры. 23-летняя красотка не стала скромничать и показала своим многочисленным фанатам, чем одарила ее природа. Ангелина Мельникова выложила на своей странице в социальной сети яркий кадр.

Девушка позирует на пляже в стильном мини-бикини оливкового цвета. Знаменитость заняла сексуальную позу, подобрав под себя голени и выставив тело вперед. Удачный ракурс подчеркнул упругую грудь спортсменки, ее крепкие бедра и тонкую талию. Публика осталась в восторге от яркой фотографии.

К слову, ранее в интернет-пространстве активно обсуждали смелую фотографию актрисы Юлии Пересильд.